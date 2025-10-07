Директория на компаниите
CyberArk
CyberArk Бекенд софтуер инженер Заплати в Greater Hyderabad Area

Медианният пакет за възнаграждение на Бекенд софтуер инженер in Greater Hyderabad Area в CyberArk възлиза на ₹2.67M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на CyberArk. Последна актуализация: 10/7/2025

Средна заплата
company icon
CyberArk
Software Engineer
Hyderabad, TS, India
Общо годишно
₹2.67M
Ниво
Senior Software Engineer
Основна
₹2.67M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Години в компанията
2 Години
Години опит
6 Години
Какви са кариерните нива в CyberArk?

₹13.98M

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В CyberArk, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (25.00% годишно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Бекенд софтуер инженер в CyberArk in Greater Hyderabad Area е с годишно общо възнаграждение от ₹6,071,925. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в CyberArk за позицията Бекенд софтуер инженер in Greater Hyderabad Area е ₹2,960,608.

