Възнаграждението за Софтуерен инженер по осигуряване на качеството (QA) in United States в CVS Health варира от $105K на year за L1 до $135K на year за L3. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $111K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на CVS Health. Последна актуализация: 11/12/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
L1
$105K
$101K
$5K
$0
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$135K
$127K
$0
$8.5K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
