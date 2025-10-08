Директория на компаниите
CVS Health
CVS Health Фул-стак софтуер инженер Заплати в New York City Area

Възнаграждението за Фул-стак софтуер инженер in New York City Area в CVS Health варира от $122K на year за L1 до $138K на year за L3. Медианният year пакет за възнаграждение in New York City Area възлiza на $140K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на CVS Health. Последна актуализация: 10/8/2025

Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
L1
Software Engineer(Начално ниво)
$122K
$118K
$83
$4.3K
L2
Senior Software Engineer I
$109K
$98.3K
$0
$10.7K
L3
Senior Software Engineer II
$138K
$100K
$0
$38.3K
L4
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Какви са кариерните нива в CVS Health?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Фул-стак софтуер инженер в CVS Health in New York City Area е с годишно общо възнаграждение от $172,500. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в CVS Health за позицията Фул-стак софтуер инженер in New York City Area е $131,125.

