Възнаграждението за Фул-стак софтуер инженер in New York City Area в CVS Health варира от $122K на year за L1 до $138K на year за L3. Медианният year пакет за възнаграждение in New York City Area възлiza на $140K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на CVS Health. Последна актуализация: 10/8/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
L1
$122K
$118K
$83
$4.3K
L2
$109K
$98.3K
$0
$10.7K
L3
$138K
$100K
$0
$38.3K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
