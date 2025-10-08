Възнаграждението за Фул-стак софтуер инженер in United States в CVS Health варира от $113K на year за L1 до $153K на year за L4. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $131K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на CVS Health. Последна актуализация: 10/8/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
L1
$113K
$107K
$656
$4.8K
L2
$121K
$113K
$0
$7.5K
L3
$153K
$133K
$0
$20K
L4
$153K
$134K
$0
$18.7K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
