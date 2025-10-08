Директория на компаниите
CVS Health
CVS Health Бекенд софтуер инженер Заплати в United States

Възнаграждението за Бекенд софтуер инженер in United States в CVS Health варира от $112K на year за L1 до $197K на year за L5. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $121K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на CVS Health. Последна актуализация: 10/8/2025

Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
L1
Software Engineer(Начално ниво)
$112K
$107K
$0
$5.4K
L2
Senior Software Engineer I
$122K
$113K
$48
$8.5K
L3
Senior Software Engineer II
$140K
$129K
$0
$11K
L4
Lead Software Engineer
$160K
$147K
$3.8K
$9.4K
Виж 2 още нива
$160K

Последни подадени заплати
Допринеси
Какви са кариерните нива в CVS Health?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Бекенд софтуер инженер в CVS Health in United States е с годишно общо възнаграждение от $197,067. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в CVS Health за позицията Бекенд софтуер инженер in United States е $123,000.

