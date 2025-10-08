Възнаграждението за Бекенд софтуер инженер in United States в CVS Health варира от $112K на year за L1 до $197K на year за L5. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $121K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на CVS Health. Последна актуализация: 10/8/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
L1
$112K
$107K
$0
$5.4K
L2
$122K
$113K
$48
$8.5K
L3
$140K
$129K
$0
$11K
L4
$160K
$147K
$3.8K
$9.4K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
