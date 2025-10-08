Възнаграждението за ЮИкс дизайнер in United States в CVS Health варира от $120K на year за Product Designer до $140K на year за Senior Product Designer II. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $145K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на CVS Health. Последна актуализация: 10/8/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
Product Designer
$120K
$120K
$0
$0
Senior Product Designer I
$139K
$133K
$0
$6.3K
Senior Product Designer II
$140K
$127K
$0
$13.8K
Lead Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
