Възнаграждението за Health Informatics in United States в CVS Health варира от $137K на year за Data Scientist до $286K на year за Lead Director. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $164K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на CVS Health. Последна актуализация: 10/8/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
Data Scientist
$137K
$128K
$0
$9.4K
Senior Data Scientist I
$169K
$155K
$0
$13.9K
Senior Data Scientist II
$176K
$161K
$0
$15.5K
Lead Data Scientist
$211K
$186K
$5.9K
$19.3K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
