Възнаграждението за Health Informatics in New York City Area в CVS Health варира от $141K на year за Data Scientist до $282K на year за Lead Director. Медианният year пакет за възнаграждение in New York City Area възлiza на $165K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на CVS Health. Последна актуализация: 10/8/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
Data Scientist
$141K
$130K
$0
$11.3K
Senior Data Scientist I
$181K
$169K
$0
$11.8K
Senior Data Scientist II
$165K
$158K
$0
$7.5K
Lead Data Scientist
$210K
$186K
$4.4K
$18.8K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
