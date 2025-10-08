Директория на компаниите
CVS Health
CVS Health Health Informatics Заплати в Hartford & New Haven Area

Медианният пакет за възнаграждение на Health Informatics in Hartford & New Haven Area в CVS Health възлиза на $210K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на CVS Health. Последна актуализация: 10/8/2025

Средна заплата
company icon
CVS Health
Principal Data Scientist
Hartford, CT
Общо годишно
$210K
Ниво
P5
Основна
$210K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Години в компанията
6 Години
Години опит
6 Години
Какви са кариерните нива в CVS Health?

$160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Health Informatics в CVS Health in Hartford & New Haven Area е с годишно общо възнаграждение от $292,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в CVS Health за позицията Health Informatics in Hartford & New Haven Area е $237,000.

Други ресурси