Възнаграждението за Health Informatics in Greater Chicago Area в CVS Health варира от $127K на year за Data Scientist до $153K на year за Senior Data Scientist I. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Chicago Area възлiza на $138K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на CVS Health. Последна актуализация: 10/8/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
Data Scientist
$127K
$122K
$0
$4.7K
Senior Data Scientist I
$153K
$137K
$0
$16.7K
Senior Data Scientist II
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
