Възнаграждението за Health Informatics in Greater Boston Area в CVS Health варира от $134K на year за Data Scientist до $217K на year за Lead Data Scientist. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Boston Area възлiza на $202K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на CVS Health. Последна актуализация: 10/8/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
Data Scientist
$134K
$126K
$0
$8K
Senior Data Scientist I
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Data Scientist II
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Data Scientist
$217K
$188K
$12.5K
$16.5K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
