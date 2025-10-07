Възнаграждението за Фул-стак софтуер инженер in United States в Cvent варира от $105K на year за Software Engineer I до $163K на year за Lead Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $114K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Cvent. Последна актуализация: 10/7/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
Software Engineer I
$105K
$101K
$0
$4.5K
Software Engineer II
$117K
$110K
$0
$6.2K
Senior Software Engineer
$155K
$144K
$0
$11K
Lead Software Engineer
$163K
$153K
$0
$10.3K
