Възнаграждението за Фул-стак софтуер инженер in Northern Virginia Washington DC в Cvent варира от $106K на year за Software Engineer I до $157K на year за Lead Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in Northern Virginia Washington DC възлiza на $108K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Cvent. Последна актуализация: 10/7/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
Software Engineer I
$106K
$101K
$0
$5.4K
Software Engineer II
$121K
$113K
$0
$7.8K
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$157K
$150K
$0
$7.3K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
