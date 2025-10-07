Възнаграждението за Фул-стак софтуер инженер in India в Cvent варира от ₹1.97M на year за Software Engineer II до ₹3.28M на year за Senior Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in India възлiza на ₹2.83M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Cvent. Последна актуализация: 10/7/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹1.97M
₹1.75M
₹70.4K
₹146K
Senior Software Engineer
₹3.28M
₹2.79M
₹0
₹490K
Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
