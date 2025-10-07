Директория на компаниите
Cvent
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Фул-стак софтуер инженер

Cvent Фул-стак софтуер инженер Заплати

Възнаграждението за Фул-стак софтуер инженер in United States в Cvent варира от $105K на year за Software Engineer I до $163K на year за Lead Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $114K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Cvent. Последна актуализация: 10/7/2025

Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
Software Engineer I
(Начално ниво)
$105K
$101K
$0
$4.5K
Software Engineer II
$117K
$110K
$0
$6.2K
Senior Software Engineer
$155K
$144K
$0
$11K
Lead Software Engineer
$163K
$153K
$0
$10.3K
$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Фул-стак софтуер инженер в Cvent in United States е с годишно общо възнаграждение от $166,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Cvent за позицията Фул-стак софтуер инженер in United States е $114,000.

