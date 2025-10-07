Възнаграждението за Бекенд софтуер инженер in United States в Cvent варира от $108K на year за Software Engineer I до $147K на year за Lead Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $111K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Cvent. Последна актуализация: 10/7/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
Software Engineer I
$108K
$103K
$0
$4.3K
Software Engineer II
$121K
$113K
$0
$8K
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$147K
$131K
$2K
$14K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
