Cushman & Wakefield Заплати

Диапазонът на заплатите на Cushman & Wakefield варира от $16,850 в общо възнаграждение годишно за Бизнес развитие в долния край до $278,600 за Продажби в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Cushman & Wakefield . Последна актуализация: 8/24/2025