Cushman & Wakefield Заплати

Диапазонът на заплатите на Cushman & Wakefield варира от $16,850 в общо възнаграждение годишно за Бизнес развитие в долния край до $278,600 за Продажби в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Cushman & Wakefield. Последна актуализация: 8/24/2025

$160K

Счетоводител
Median $60K
Финансов анализатор
Median $87.2K
Ръководител на проект
Median $80K

Бизнес анализатор
$27.5K
Бизнес развитие
$16.8K
Анализатор на данни
$75.2K
Експерт по данни
$118K
Правен отдел
$239K
Маркетинг
$92K
MEP инженер
$128K
Управител на имоти
$122K
Продажби
$279K
Софтуерен инженер
$186K
Технически ръководител на програма
$143K
ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Cushman & Wakefield, е Продажби at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $278,600. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Cushman & Wakefield, е $104,819.

