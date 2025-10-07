Директория на компаниите
Cruise
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Куалити Ашуранс (КюЕй) софтуер инженер

  • San Francisco Bay Area

Cruise Куалити Ашуранс (КюЕй) софтуер инженер Заплати в San Francisco Bay Area

Възнаграждението за Куалити Ашуранс (КюЕй) софтуер инженер in San Francisco Bay Area в Cruise варира от $188K на year за L3 до $459K на year за L6. Медианният year пакет за възнаграждение in San Francisco Bay Area възлiza на $218K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Cruise. Последна актуализация: 10/7/2025

Средна Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
L3
Software Engineer(Начално ниво)
$188K
$139K
$35K
$13.9K
L4
Senior Software Engineer I
$273K
$173K
$70.6K
$29.4K
L5
Senior Software Engineer II
$340K
$203K
$138K
$0
L6
Staff Software Engineer
$459K
$228K
$164K
$67.5K
Виж 3 още нива
$160K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Cruise, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)

Cruise has a program called Recurring Liquidity Opportunity (RLO) to give employees liquidity on their private stock which is bought back by General Motors and other partners.



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Куалити Ашуранс (КюЕй) софтуер инженер в Cruise in San Francisco Bay Area е с годишно общо възнаграждение от $458,750. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Cruise за позицията Куалити Ашуранс (КюЕй) софтуер инженер in San Francisco Bay Area е $259,200.

