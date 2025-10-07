Възнаграждението за Фул-стак софтуер инженер in United States в Cruise варира от $223K на year за L3 до $684K на year за L7. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $359K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Cruise. Последна актуализация: 10/7/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
L3
$223K
$149K
$51.1K
$22.4K
L4
$324K
$188K
$80.5K
$54.7K
L5
$467K
$214K
$206K
$46.5K
L6
$546K
$252K
$235K
$58.4K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Cruise, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)
Cruise has a program called Recurring Liquidity Opportunity (RLO) to give employees liquidity on their private stock which is bought back by General Motors and other partners.