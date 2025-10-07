Възнаграждението за Бекенд софтуер инженер in San Francisco Bay Area в Cruise варира от $222K на year за L3 до $379K на year за L5. Медианният year пакет за възнаграждение in San Francisco Bay Area възлiza на $380K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Cruise. Последна актуализация: 10/7/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции ()
Бонус
L3
$222K
$149K
$38.3K
$35.6K
L4
$317K
$191K
$79.3K
$46.2K
L5
$379K
$209K
$127K
$42.7K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Cruise, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)
Cruise has a program called Recurring Liquidity Opportunity (RLO) to give employees liquidity on their private stock which is bought back by General Motors and other partners.