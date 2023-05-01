Директория на компаниите
Crossover Health
Crossover Health Заплати

Диапазонът на заплатите на Crossover Health варира от $39,322 в общо възнаграждение годишно за Обслужване на клиенти в долния край до $154,350 за Продуктов дизайнер в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Crossover Health. Последна актуализация: 8/21/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $145K
Обслужване на клиенти
$39.3K
Маркетинг
$110K

Продуктов дизайнер
$154K
ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Crossover Health, е Продуктов дизайнер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $154,350. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Crossover Health, е $127,723.

