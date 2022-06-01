Директория на компаниите
Critical Mass
Critical Mass Заплати

Заплатата в Critical Mass варира от $20,895 общо възнаграждение годишно за Специалист по данни в долния край до $167,160 за Рекрутър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Critical Mass. Последно актуализирано: 9/3/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $50.8K
Маркетинг
Median $68K
Продуктов дизайнер
Median $69.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Бизнес аналитик
$44.1K
Мениджър анализ на данни
$162K
Специалист по данни
$20.9K
Рекрутър
$167K
Мениджър софтуерно инженерство
$87.4K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Critical Mass е Рекрутър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $167,160. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Critical Mass е $68,717.

