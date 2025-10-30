Директория на компаниите
CRISIL
CRISIL Финансов анализатор Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Финансов анализатор in India в CRISIL възлиза на ₹1.09M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на CRISIL. Последна актуализация: 10/30/2025

Средна заплата
CRISIL
Research Analyst
Bombay, MH, India
Общо годишно
₹1.09M
Ниво
L01
Основна
₹989K
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹98.9K
Години в компанията
2 Години
Години опит
5 Години
Какви са кариерните нива в CRISIL?
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Допринеси

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Финансов анализатор в CRISIL in India е с годишно общо възнаграждение от ₹7,787,842. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в CRISIL за позицията Финансов анализатор in India е ₹1,087,588.

Други ресурси