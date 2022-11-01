Директория на компаниите
CRISIL
Работите ли тук? Заявете вашата компания

CRISIL Заплати

Диапазонът на заплатите на CRISIL варира от $6,121 в общо възнаграждение годишно за Бизнес развитие в долния край до $48,765 за Анализатор по киберсигурност в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на CRISIL. Последна актуализация: 8/24/2025

$160K

Вземете си парите, не се оставяйте да ви разиграват

Договорили сме хиляди оферти и редовно постигаме увеличения от $30K+ (понякога $300K+).Получете договаряне на заплатата си или вашата автобиография да бъде прегледана от истински експерти - рекрутери, които го правят ежедневно.

Финансов анализатор
Median $12.6K
Бизнес анализатор
$12.7K
Бизнес развитие
$6.1K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Инвестиционен банкер
$20.3K
Анализатор по киберсигурност
$48.8K
Архитект на решения
$48.6K
Липсва ли вашата длъжност?

Търсете всички заплати на нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключване на страницата.


ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в CRISIL, е Анализатор по киберсигурност at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $48,765. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в CRISIL, е $16,462.

Представени обяви за работа

    Не са намерени представени обяви за работа за CRISIL

Свързани компании

  • Tesla
  • SoFi
  • Microsoft
  • Uber
  • Coinbase
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси