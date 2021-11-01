Директория на компаниите
CrimsonLogic
CrimsonLogic Заплати

Диапазонът на заплатите на CrimsonLogic варира от $57,900 в общо възнаграждение годишно за Анализатор на данни в долния край до $77,723 за Продуктов мениджър в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на CrimsonLogic. Последна актуализация: 8/21/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $62.8K

Пълнофункционален софтуерен инженер

Анализатор на данни
$57.9K
Продуктов мениджър
$77.7K

ЧЗВ

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di CrimsonLogic ialah Продуктов мениджър at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $77,723. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di CrimsonLogic ialah $62,819.

Други ресурси