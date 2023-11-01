Директория на компаниите
Crimson Education
Crimson Education Заплати

Диапазонът на заплатите на Crimson Education варира от $49,750 в общо възнаграждение годишно за Ръководител на проект в долния край до $298,500 за Инвестиционен банкер в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Crimson Education. Последна актуализация: 8/24/2025

$160K

Бизнес анализатор
$54.8K
Бизнес развитие
$65.7K
Инвестиционен банкер
$299K

Консултант по управление
$66.7K
Ръководител на проект
$49.8K
Технически писар
$73.2K
ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Crimson Education, е Инвестиционен банкер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $298,500. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Crimson Education, е $66,168.

