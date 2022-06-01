Директория на компаниите
Cricut
Cricut Заплати

Заплатата в Cricut варира от $109,450 общо възнаграждение годишно за Аналитик данни в долния край до $266,325 за Мениджър анализ на данни в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Cricut. Последно актуализирано: 9/3/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $150K
Аналитик данни
$109K
Мениджър анализ на данни
$266K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

55 23
55 23
Специалист по данни
$118K
Маркетинг
$115K
Продуктов дизайнер
$141K
Продуктов мениджър
$190K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Cricut е Мениджър анализ на данни at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $266,325. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Cricut е $141,290.

