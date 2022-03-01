Директория на компаниите
Crexi
Crexi Заплати

Заплатата в Crexi варира от $100,500 общо възнаграждение годишно за Продажби в долния край до $1,283,908 за Продуктов мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Crexi. Последно актуализирано: 9/3/2025

$160K

Аналитик данни
$118K
Продуктов дизайнер
$167K
Продуктов мениджър
$1.28M

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

55 23
55 23
Продажби
$101K
Мениджър софтуерно инженерство
$221K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Crexi е Продуктов мениджър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $1,283,908. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Crexi е $167,160.

