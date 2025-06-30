Директория на компаниите
Creditas
Creditas Заплати

Диапазонът на заплатите на Creditas варира от $42,915 в общо възнаграждение годишно за Технически ръководител на програма в долния край до $114,447 за Продуктов мениджър в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Creditas. Последна актуализация: 8/24/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $47.5K

Бекенд софтуерен инженер

Продуктов мениджър
$114K
Технически ръководител на програма
$42.9K

ЧЗВ

The highest paying role reported at Creditas is Продуктов мениджър at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $114,447. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Creditas is $47,491.

Други ресурси