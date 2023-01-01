Директория на компаниите
Credit Agricole
Credit Agricole Заплати

Заплатата в Credit Agricole варира от $30,815 общо възнаграждение годишно за Продажби в долния край до $191,100 за Инвестиционен банкер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Credit Agricole. Последно актуализирано: 9/12/2025

$160K

Специалист по данни
Median $70.1K
Софтуерен инженер
Median $44.9K
Бизнес аналитик
$45.5K

Бизнес развитие
$40.4K
Човешки ресурси
$35.7K
Информационен технолог (ИТ)
$180K
Инвестиционен банкер
$191K
Правни въпроси
$79.5K
Продуктов мениджър
$127K
Проектен мениджър
$62.5K
Продажби
$30.8K
Архитект на решения
$47.2K
ЧЗВ

Credit Agricole的年度总薪酬中位数为$54,842。

