Директория на компаниите
CREADEV
Работите тук? Заявете вашата компания
Топ прозрения
  • Споделете нещо уникално за CREADEV, което може да помогне на други (напр. съвети за интервю, избор на екипи, уникална култура и т.н.).
    • За нас

    CREADEV is an evergreen investment firm backed by the Mulliez family, focused on investing in companies globally to establish leadership in healthcare, sustainable consumption, and food sectors.

    creadev.com
    Уебсайт
    2002
    Година на основаване
    30
    Брой служители
    Централа

    Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

    Абонирайте се за верифицирани оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

    Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

    Препоръчани работни места

      Не са намерени препоръчани работни места за CREADEV

    Свързани компании

    • SoFi
    • Microsoft
    • Uber
    • Coinbase
    • Square
    • Вижте всички компании ➜

    Други ресурси