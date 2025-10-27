Възнаграждението за Софтуерен инженер in Hungary в Continental варира от HUF 15.17M на year за Software Engineer до HUF 19.75M на year за Senior Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in Hungary възлiza на HUF 16.75M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Continental. Последна актуализация: 10/27/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Associate Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 15.17M
HUF 15.05M
HUF 0
HUF 127K
Senior Software Engineer
HUF 19.75M
HUF 18.93M
HUF 0
HUF 817K
Staff Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
