Continental
Възнаграждението за Софтуерен инженер in Hungary в Continental варира от HUF 15.17M на year за Software Engineer до HUF 19.75M на year за Senior Software Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in Hungary възлiza на HUF 16.75M.

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Associate Software Engineer
(Начално ниво)
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 15.17M
HUF 15.05M
HUF 0
HUF 127K
Senior Software Engineer
HUF 19.75M
HUF 18.93M
HUF 0
HUF 817K
Staff Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Виж 2 още нива
Последни подадени заплати
Какви са кариерните нива в Continental?

Включени длъжности

Инженер по машинно обучение

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Continental in Hungary е с годишно общо възнаграждение от HUF 23,500,421. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Continental за позицията Софтуерен инженер in Hungary е HUF 16,750,059.

