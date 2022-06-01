Community Brands Заплати

Директория на компаниите
Диапазонът на заплатите на Community Brands варира от $24,964 в общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $206,960 за Продуктов мениджър в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Community Brands. Последна актуализация: 8/25/2025

$160K

Продуктов мениджър
$207K
Продажби
$60.3K
Софтуерен инженер
$25K

Архитект на решения
$60.2K
ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Community Brands, е Продуктов мениджър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $206,960. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Community Brands, е $60,231.

