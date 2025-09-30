Възнаграждението за Софтуерен инженер in Greater Denver And Boulder Area в Comcast варира от $94.5K на year за I до $212K на year за Principal Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Denver And Boulder Area възлiza на $141K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Comcast. Последна актуализация: 9/30/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Engineer 1
$94.5K
$86.6K
$3.2K
$4.7K
Engineer 2
$112K
$109K
$1.5K
$1.9K
Engineer 3
$129K
$115K
$7.5K
$6.8K
Senior Engineer
$157K
$136K
$13.1K
$8.5K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
15%
ГОД 1
15%
ГОД 2
15%
ГОД 3
15%
ГОД 4
40%
ГОД 5
В Comcast, RSU + Options са предмет на 5-годишен график на придобиване:
15% се придобива в 1st-ГОД (15.00% годишно)
15% се придобива в 2nd-ГОД (15.00% годишно)
15% се придобива в 3rd-ГОД (15.00% годишно)
15% се придобива в 4th-ГОД (15.00% годишно)
40% се придобива в 5th-ГОД (40.00% годишно)
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Comcast, RSU + Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)
Включени длъжностиПодай нова длъжност