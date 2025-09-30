Директория на компаниите
Comcast
Comcast Софтуерен инженер Заплати в Greater Austin Area

Възнаграждението за Софтуерен инженер in Greater Austin Area в Comcast варира от $154K на year за III до $235K на year за Principal Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Austin Area възлiza на $170K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Comcast. Последна актуализация: 9/30/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Engineer 1
I(Начално ниво)
$ --
$ --
$ --
$ --
Engineer 2
II
$ --
$ --
$ --
$ --
Engineer 3
III
$154K
$130K
$18K
$6K
Senior Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Заплати за стажове

График на придобиване

15%

ГОД 1

15%

ГОД 2

15%

ГОД 3

15%

ГОД 4

40%

ГОД 5

Тип акции
RSU + Options

В Comcast, RSU + Options са предмет на 5-годишен график на придобиване:

  • 15% се придобива в 1st-ГОД (15.00% годишно)

  • 15% се придобива в 2nd-ГОД (15.00% годишно)

  • 15% се придобива в 3rd-ГОД (15.00% годишно)

  • 15% се придобива в 4th-ГОД (15.00% годишно)

  • 40% се придобива в 5th-ГОД (40.00% годишно)

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU + Options

В Comcast, RSU + Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



Включени длъжности

Машин лърнинг инженер

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Нетуъркинг инженер

Куалити Ашуранс (КюЕй) софтуер инженер

Дейта инженер

Продъкшън софтуер инженер

ДевОпс инженер

Рисърч сайънтист

ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Софтуерен инженер at Comcast in Greater Austin Area sits at a yearly total compensation of $272,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Comcast for the Софтуерен инженер role in Greater Austin Area is $188,000.

