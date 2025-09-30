Директория на компаниите
Comcast Софтуерен инженер Заплати в Chennai Metropolitan Area

Възнаграждението за Софтуерен инженер in Chennai Metropolitan Area в Comcast варира от ₹1.31M на year за II до ₹3.22M на year за Principal Engineer. Медианният year пакет за възнаграждение in Chennai Metropolitan Area възлiza на ₹1.33M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Comcast. Последна актуализация: 9/30/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Engineer 1
I(Начално ниво)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Engineer 2
II
₹1.31M
₹1.29M
₹0
₹19.1K
Engineer 3
III
₹2.26M
₹2.14M
₹0
₹125K
Senior Engineer
₹2.61M
₹2.43M
₹0
₹184K
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Заплати за стажове

График на придобиване

15%

ГОД 1

15%

ГОД 2

15%

ГОД 3

15%

ГОД 4

40%

ГОД 5

Тип акции
RSU + Options

В Comcast, RSU + Options са предмет на 5-годишен график на придобиване:

  • 15% се придобива в 1st-ГОД (15.00% годишно)

  • 15% се придобива в 2nd-ГОД (15.00% годишно)

  • 15% се придобива в 3rd-ГОД (15.00% годишно)

  • 15% се придобива в 4th-ГОД (15.00% годишно)

  • 40% се придобива в 5th-ГОД (40.00% годишно)

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU + Options

В Comcast, RSU + Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



Включени длъжности

Машин лърнинг инженер

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Нетуъркинг инженер

Куалити Ашуранс (КюЕй) софтуер инженер

Дейта инженер

Продъкшън софтуер инженер

ДевОпс инженер

Рисърч сайънтист

ЧЗВ

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Софтуерен инженер hjá Comcast in Chennai Metropolitan Area er árleg heildarlaun upp á ₹3,219,602. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Comcast fyrir Софтуерен инженер hlutverkið in Chennai Metropolitan Area er ₹1,331,328.

