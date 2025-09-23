Директория на компаниите
Comcast
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Аналитик по киберсигурност

  • Всички заплати в Аналитик по киберсигурност

Comcast Аналитик по киберсигурност Заплати

Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Comcast. Последна актуализация: 9/23/2025

Средно общо възнаграждение

₹619K - ₹720K
India
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
₹572K₹619K₹720K₹801K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Нужни са ни само 1 още Аналитик по киберсигурност заявки в Comcast за да отключим!

Поканете приятелите и общността си да добавят заплати анонимно за по-малко от 60 секунди. Повече данни означават по-добри анализи за търсещи работа като вас и нашата общност!

💰 Виж всички Заплати

💪 Допринеси Вашата заплата

₹13.96M

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от ₹2,618 хил.+ (понякога ₹2,6180 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.


График на придобиване

15%

ГОД 1

15%

ГОД 2

15%

ГОД 3

15%

ГОД 4

40%

ГОД 5

Тип акции
RSU + Options

В Comcast, RSU + Options са предмет на 5-годишен график на придобиване:

  • 15% се придобива в 1st-ГОД (15.00% годишно)

  • 15% се придобива в 2nd-ГОД (15.00% годишно)

  • 15% се придобива в 3rd-ГОД (15.00% годишно)

  • 15% се придобива в 4th-ГОД (15.00% годишно)

  • 40% се придобива в 5th-ГОД (40.00% годишно)

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU + Options

В Comcast, RSU + Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Аналитик по киберсигурност оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Аналитик по киберсигурност pozícióra a Comcast cégnél évi ₹800,714 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Comcast cégnél a Аналитик по киберсигурност szerepkörre jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹571,938.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Comcast

Свързани компании

  • Discovery
  • Disney
  • Verizon
  • Ticketmaster
  • Spectrum
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси