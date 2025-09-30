Директория на компаниите
Comcast Продуктов дизайнер Заплати в Greater London Area

Медианният пакет за възнаграждение на Продуктов дизайнер in Greater London Area в Comcast възлиза на £68.3K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Comcast. Последна актуализация: 9/30/2025

Средна заплата
company icon
Comcast
Product Designer
London, EN, United Kingdom
Общо годишно
£68.3K
Ниво
hidden
Основна
£63.4K
Stock (/yr)
£0
Бонус
£4.9K
Години в компанията
2-4 Години
Години опит
5-10 Години
Какви са кариерните нива в Comcast?

£121K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
График на придобиване

15%

ГОД 1

15%

ГОД 2

15%

ГОД 3

15%

ГОД 4

40%

ГОД 5

Тип акции
RSU + Options

В Comcast, RSU + Options са предмет на 5-годишен график на придобиване:

  • 15% се придобива в 1st-ГОД (15.00% годишно)

  • 15% се придобива в 2nd-ГОД (15.00% годишно)

  • 15% се придобива в 3rd-ГОД (15.00% годишно)

  • 15% се придобива в 4th-ГОД (15.00% годишно)

  • 40% се придобива в 5th-ГОД (40.00% годишно)

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU + Options

В Comcast, RSU + Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



Включени длъжности

ЮИкс дизайнер

ЧЗВ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Продуктов дизайнер bei Comcast in Greater London Area liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von £88,905. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Comcast für die Position Продуктов дизайнер in Greater London Area beträgt £46,539.

