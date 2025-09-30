Директория на компаниите
Comcast
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Финансов аналитик

  • Всички заплати в Финансов аналитик

  • Greater Denver And Boulder Area

Comcast Финансов аналитик Заплати в Greater Denver And Boulder Area

Медианният пакет за възнаграждение на Финансов аналитик in Greater Denver And Boulder Area в Comcast възлиза на $105K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Comcast. Последна актуализация: 9/30/2025

Средна заплата
company icon
Comcast
Sr. Financial Analyst
Greater Denver And Boulder
Общо годишно
$105K
Ниво
L3
Основна
$96.8K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$8K
Години в компанията
2-4 Години
Години опит
5-10 Години
Какви са кариерните нива в Comcast?

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции

График на придобиване

15%

ГОД 1

15%

ГОД 2

15%

ГОД 3

15%

ГОД 4

40%

ГОД 5

Тип акции
RSU + Options

В Comcast, RSU + Options са предмет на 5-годишен график на придобиване:

  • 15% се придобива в 1st-ГОД (15.00% годишно)

  • 15% се придобива в 2nd-ГОД (15.00% годишно)

  • 15% се придобива в 3rd-ГОД (15.00% годишно)

  • 15% се придобива в 4th-ГОД (15.00% годишно)

  • 40% се придобива в 5th-ГОД (40.00% годишно)

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU + Options

В Comcast, RSU + Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Финансов аналитик оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Финансов аналитик at Comcast in Greater Denver And Boulder Area sits at a yearly total compensation of $110,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Comcast for the Финансов аналитик role in Greater Denver And Boulder Area is $104,825.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Comcast

Свързани компании

  • Discovery
  • Disney
  • Verizon
  • Ticketmaster
  • Spectrum
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси