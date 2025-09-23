Директория на компаниите
Comcast
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Административен асистент

  • Всички заплати в Административен асистент

Comcast Административен асистент Заплати

Средното общо възнаграждение за Административен асистент in United States в Comcast варира от $59.3K до $86.3K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Comcast. Последна актуализация: 9/23/2025

Средно общо възнаграждение

$68.1K - $77.6K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$59.3K$68.1K$77.6K$86.3K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Нужни са ни само 3 още Административен асистент заявки в Comcast за да отключим!

Поканете приятелите и общността си да добавят заплати анонимно за по-малко от 60 секунди. Повече данни означават по-добри анализи за търсещи работа като вас и нашата общност!

💰 Виж всички Заплати

💪 Допринеси Вашата заплата

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.


График на придобиване

15%

ГОД 1

15%

ГОД 2

15%

ГОД 3

15%

ГОД 4

40%

ГОД 5

Тип акции
RSU + Options

В Comcast, RSU + Options са предмет на 5-годишен график на придобиване:

  • 15% се придобива в 1st-ГОД (15.00% годишно)

  • 15% се придобива в 2nd-ГОД (15.00% годишно)

  • 15% се придобива в 3rd-ГОД (15.00% годишно)

  • 15% се придобива в 4th-ГОД (15.00% годишно)

  • 40% се придобива в 5th-ГОД (40.00% годишно)

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU + Options

В Comcast, RSU + Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)



Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Административен асистент оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Административен асистент в Comcast in United States е с годишно общо възнаграждение от $86,349. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Comcast за позицията Административен асистент in United States е $59,274.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Comcast

Свързани компании

  • Discovery
  • Disney
  • Verizon
  • Ticketmaster
  • Spectrum
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси