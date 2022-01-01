Директория на компаниите
Color Заплати

Диапазонът на заплатите на Color варира от $114,425 в общо възнаграждение годишно за Анализатор на данни в долния край до $278,600 за Ръководител софтуерно инженерство в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Color. Последна актуализация: 8/23/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $220K

Пълнофункционален софтуерен инженер

Рекрутер
Median $148K
Бизнес анализатор
$144K

Анализатор на данни
$114K
Експерт по данни
Median $171K
Продуктов дизайнер
$134K
Продуктов мениджър
$206K
Ръководител софтуерно инженерство
$279K
Технически ръководител на програма
$236K
ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Color, е Ръководител софтуерно инженерство at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $278,600. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Color, е $171,000.

Други ресурси