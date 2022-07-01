Директория на компаниите
Collectors
Collectors Заплати

Заплатата в Collectors варира от $149,250 общо възнаграждение годишно за Технически програмен мениджър в долния край до $450,000 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Collectors. Последно актуализирано: 10/13/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $179K
Мениджър софтуерно инженерство
Median $450K
Маркетинг
$201K

Продуктов мениджър
$294K
Технически програмен мениджър
$149K
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Collectors, Акции/капиталови субсидии са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

ЧЗВ

The highest paying role reported at Collectors is Мениджър софтуерно инженерство with a yearly total compensation of $450,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Collectors is $201,000.

Други ресурси