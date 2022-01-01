Директория на компаниите
Coinbase
Топ прозрения
  • Has become a remote-first company
  • Sign-on bonuses in Bitcoin
  • Has rescinded offers in the past
За нас

Coinbase is a secure platform that makes it easy to buy, sell, and store cryptocurrency like Bitcoin, Ethereum, and more. Based in the USA, Coinbase is available in over 30 countries worldwide.

coinbase.com
Уебсайт
2012
Година на основаване
3,960
Брой служители
$1B-$10B
Прогнозни приходи
Централа

