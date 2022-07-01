Директория на компаниите
Cognira
Cognira Заплати

Заплатата в Cognira варира от $9,768 общо възнаграждение годишно за Човешки ресурси в долния край до $104,475 за Специалист по данни в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Cognira. Последно актуализирано: 9/5/2025

$160K

Специалист по данни
$104K
Човешки ресурси
$9.8K
Софтуерен инженер
$73.5K

Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

The highest paying role reported at Cognira is Специалист по данни at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $104,475. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cognira is $73,500.

