Cognigy
Cognigy Заплати

Заплатата в Cognigy варира от $67,017 общо възнаграждение годишно за Продуктов мениджър в долния край до $95,337 за Софтуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Cognigy. Последно актуализирано: 9/5/2025

$160K

Архитект на решения
Median $93.8K
Продуктов мениджър
$67K
Софтуерен инженер
$95.3K

ЧЗВ

The highest paying role reported at Cognigy is Софтуерен инженер at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $95,337. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cognigy is $93,765.

