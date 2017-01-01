Директория на компаниите
Cognigy
Работите тук? Заявете вашата компания
Топ прозрения
  • Споделете нещо уникално за Cognigy, което може да помогне на други (напр. съвети за интервю, избор на екипи, уникална култура и т.н.).
    • За нас

    Cognigy GmbH is a leading company in Conversational AI, specializing in AI-powered agents for enterprise contact centers. Their solutions enhance customer experiences and boost agent satisfaction.

    cognigy.com
    Уебсайт
    2016
    Година на основаване
    180
    Брой служители
    $10M-$50M
    Прогнозни приходи
    Централа

    Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

    Абонирайте се за верифицирани оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

    Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

    Препоръчани работни места

      Не са намерени препоръчани работни места за Cognigy

    Свързани компании

    • Tesla
    • Google
    • Intuit
    • Uber
    • Facebook
    • Вижте всички компании ➜

    Други ресурси