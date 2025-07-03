Директория на компаниите
Coditas Technologies
Coditas Technologies Заплати

Заплатата в Coditas Technologies варира от $7,455 общо възнаграждение годишно за Продуктов дизайнер в долния край до $32,350 за Софтуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Coditas Technologies. Последно актуализирано: 11/21/2025

Продуктов дизайнер
$7.5K
Софтуерен инженер
$32.4K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Coditas Technologies е Софтуерен инженер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $32,350. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Coditas Technologies е $19,903.

