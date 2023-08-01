Директория на компаниите
Codis
    • За нас

    Codis is a company that provides a tool to automatically generate Flutter code from Figma designs, enabling developers to convert Figma designs into reusable Flutter components.

    https://codis.io
    Уебсайт
    2022
    Година на основаване
    5
    Брой служители
    $0-$1M
    Прогнозни приходи
    Централа

