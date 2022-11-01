Директория на компаниите
CodeMettle
CodeMettle Заплати

Заплатата в CodeMettle варира от $79,600 общо възнаграждение годишно за Продуктов дизайнер в долния край до $120,000 за Софтуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на CodeMettle. Последно актуализирано: 11/21/2025

Софтуерен инженер
Median $120K

Full-Stack софтуерен инженер

Продуктов дизайнер
$79.6K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в CodeMettle е Софтуерен инженер с годишно общо възнаграждение от $120,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в CodeMettle е $99,800.

