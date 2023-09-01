Директория на компаниите
Codemagic
Работите тук? Заявете вашата компания

Codemagic Заплати

Заплатата в Codemagic варира от $59,471 общо възнаграждение годишно за Основател в долния край до $66,840 за Проектен мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Codemagic. Последно актуализирано: 11/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Основател
$59.5K
Проектен мениджър
$66.8K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Codemagic е Проектен мениджър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $66,840. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Codemagic е $63,155.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Codemagic

Свързани компании

  • Google
  • Tesla
  • Amazon
  • Intuit
  • SoFi
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/codemagic/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.